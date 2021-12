BUDGET 2022 - Hausse de 2,1 % de votre compte de taxes à Drummondville

Les contribuables drummondvillois subiront une hausse moyenne de 2,1 % de leur compte de taxes dans la prochaine année. Le taux de la taxe foncière résidentielle augmentera légèrement de 0,01 $ pour s'établir à 0,80 $ du 100 $ d'évaluation. Il revient au même taux qu'en 2013.

Il en coûtera, en moyenne, 2 212 $ en taxes pour une maison de valeur médiane à 222 900 $ alors que la ville est dans la deuxième des trois années de son rôle d'évaluation.

Pour les secteurs commerciaux et industriels, la hausse sera de 2,3 % pour le compte de taxes global. Elle s'explique notamment par l'augmentation des coût de gestion des matières résiduelles.

La mairesse Stéphanie Lacoste défend cette hausse malgré avoir évoqué un gel de taxes durant la campagne électorale :

"On a fait une analyse et on croit sincèrement que cette hausse est justifiée. (...) Si on veut éviter que l'année suivante on est besoin d'avoir une augmentation beaucoup plus soutenue, on pense qu'il est plus sain d'y aller étape par étape chaque année pour être en mesure de soutenir la croissance de notre ville."