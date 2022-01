Budget dans la continuité à Lefebvre

Le compte de taxes demeure relativement semblable pour les résidents de Lefebvre. Le taux de la taxe foncière sera de 0,60 $ du 100 $ d'évaluation pour la prochaine année.

Le budget global de la municipalité est de 1,6 million $, soit une baisse de près de 300 000 $ par rapport à l'an dernier.

Parmi les projets qui retiendront l'attention, on note les travaux d'amélioration au Carrefour Lefebvre alors que près de 180 000 $ y seront investis. La réfection de la rue Desmarais est aussi prévue dans la prochaine année. Des travaux de plus de 290 000 $.

À plus long terme, la municipalité prévoit aussi la réfection des rues Isabelle, Steve, Nancy et Josée en plus de l'ajout d'un panneau électronique d'information et un investissement majeur à l'entrepôt de voirie.