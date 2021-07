Budget équilibré de 40 M $ pour le Cégep de Drummondville

Le Cégep de Drummondville présente un budget équilibré pour 2021-2022 avec des revenus de 40,1 millions $.

Les crédits budgétaires du ministère de l'Enseignement supérieur ont été déposés en mai. Pour l'établissement collégial, il s'agit d'une hausse de 6,89%.

Le Cégep de Drummondville précise que le budget s'inscrit dans un processus de retour en présentiel à l'automne et du maintien de certaines mesures sanitaires visant à contrer les COVID -19 et à assurer la santé et la sécurité de la communauté collégiale.

INVESTISSEMENTS DANS LE NUMÉRIQUE ET LA FORMATION CONTINUE

En plus des indexations des coûts de systèmes, le budget prévoit un réinvestissement dans diverses mesures visant la réussite des étudiants. Des sommes serviront aussi pour l'ajout d'initiatives numériques, pour soutenir des projets visant l'amélioration de la santé et du bien-être des étudiants et du personnel, pour la création de mesures visant l'attraction et la diplomation des étudiants ainsi que pour l'accès à la formation continue.

Le réinvestissement permet également de maintenir et d'injecter de nouvelles ressources sur le plan des effectifs.