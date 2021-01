Budget participatif pour tout Drummondville

Tous les citoyens de Drummondville pourront pour une première fois prendre part au budget participatif concernant tout le territoire. La démarche avait été utilisée pour le développement et la revitalisation du quartier St-Joseph.

La Ville lance maintenant le processus qui s'échelonnera sur plusieurs étapes entre février et septembre prochain.

La population pourra ainsi proposer des idées qui seront analysées et ensuite soumises au vote des 12 ans et plus. Divers critères devront être respectés comme de représenter un investissement entre 10 000 et 300 000 $, être de l'achat d'équipements ou des travaux d'aménagement, viser l'intérêt collectif, être réalisable dans les deux ans suivant le vote et d'avoir une durée de vie minimum de 3 ans

Des ateliers virtuels de collecte d'idée se dérouleront les 5, 9, 17 et 18 février et des formulaires de dépôts de projets sont également disponibles.

Les projets que les drummondvillois auront choisis seront présentés et le conseil municipal assurera leur réalisation en 2022 et 2023.