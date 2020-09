Bulletins : les profs du SERD appuient la demande de la FSE

Les profs de Drummondville appuient la demande de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) concernant le premier bulletin scolaire.

La FSE demande au ministère de l'Éducation de reporter le premier bulletin prévu le 20 novembre ou de permettre une version "beaucoup plus allégée".

Avec cette demande, les professeurs souhaitent consacrer davantage de temps aux apprentissages plutôt qu'à l'évaluation.

Donna Lessard est vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville (SERD).

"On est dans une période où à cause du printemps il y a de la récupération des élèves qui doit se faire, de la mise à niveau, donc ça aussi ça vient prendre du temps d'enseignement sur les contenus des programmes de l'année en cours. Donc ce que veulent les enseignants, c'est plus de temps justement pour donner plus d'enseignement sur les nouveaux contenus aux élèves avant de produire un bulletin."