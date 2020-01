C'est jour de rentrée parlementaire à Ottawa pour Martin Champoux

C'est jour de rentrée parlementaire à Ottawa pour le député de Drummond, Martin Champoux.

Plusieurs dossiers seront mis à l'avant-plan au cours des prochains mois par le Bloc Québécois, notamment ceux touchant l'accord de libre-échange. Le BQ veut que les agriculteurs soient directement indemnisés et surtout que la gestion de l'offre ne serve plus de monnaie d'échange.

"On pense que c'est important qu'ils soient compensés comme cela a été promis au départ et nous allons veiller à ce que cela le soit. La 2e chose qu'on veut faire avec la gestion de l'offre c'est de s'assurer que, par loi, on ne puisse plus aller toucher à la gestion de l'offre dans les négociations futures d'accords commerciaux internationaux."

M. Champoux précise que le débat concernera aussi les travailleurs de l'aluminium qui ont aussi été lésés par l'Accord Canada/États-Unis/Mexique.

Parmi les priorités du Bloc Québécois, on retrouve également la situation des aînés, les transferts fédéraux en santé, la création d'une déclaration d'impôt unique administré par Québec, se conformer et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris pour les changements climatiques et s'assurer que les juridictions du Québec soient respectées en matière d'environnement.

Istock.com/BenGoode

DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA DESSERTE FERROVIAIRE

Au niveau local, Martin Champoux poursuivra son implication dans le dossier de l'amélioration des services ferroviaires dans Drummond.

"Ça va rendre Drummondville et la région encore plus attrayante pour les familles qui voudraient venir s'installer chez nous ou pour des familles de l'extérieur qui veulent venir travailler ici. Si nous avons un service de train avec des horaires plus adaptés à la réalité des travailleurs, ça va être un atout considérable pour la région, pour Drummondville. C'est un dossier qui me tient très à coeur et j'espère qu'il cheminera très vite."

Gracieuseté - Marie-Claude Robert