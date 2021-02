"C'est légal d'en parler" : campagne de sensibilisation sur le pot dans Drummond

Une vaste campagne de sensibilisation portant sur le cannabis est lancée dans Drummond.

Elle vise à favoriser un dialogue entre les parents et des ados et à fournir des informations et des outils de référence concernant le cannabis. L'humoriste et animateur Maxim Martin et sa fille Livia en sont les ambassadeurs.

" Impossible d'être parfait en tant que parent, mais la chose dont je suis le plus fier, c'est la façon qu'on a, Livia et moi, de tout se raconter… même un peu trop par moments! [rires] J'aime comment on le fait ouvertement et sans jugement et j'espère que la campagne en incitera plusieurs à adopter la même approche. "

BANALISATION DU CANNABIS

La consommation du cannabis est interdite au Québec chez les moins de 21 ans. Toutefois, selon plusieurs spécialistes, le cannabis a fait l'objet d'une certaine banalisation depuis sa légalisation. Dans ce contexte, une campagne de sensibilisation était toute désignée.

La campagne "C'est légal d'en parler" est une collaboration entre la MRC de Drummond et l'organisme Action toxicomanie.

Elle sera très visible sur les réseaux sociaux (facebook.com/cestlegaldenparler) et sur le Web (cestlegaldenparler.com).