Cadence accélérée pour la 3e dose dans la région

La cadence pour la 3e dose du vaccin contre la COVID-19 est accélérée dans le grand Drummond. Les dates d'ouverture de prise de rendez-vous pour la dose de rappel pour chaque groupe d'âge ont été devancées.

Les personnes de 45 ans et plus peuvent s'inscrire depuis la fin de la semaine dernière alors que c'est dès aujourd'hui (lundi) pour les 40 ans et plus.

Pour les autres groupes d'âge, la séquence est la suivante :

35 ans et plus : 12 janvier (mercredi);

25 ans et plus : 14 janvier (vendredi);

18 ans et plus : 17 janvier (lundi prochain).

Le CIUSSS MCQ invite la population à visiter le portail Clic Santé régulièrement, car de nouvelles plages horaires de rendez-vous sont ajoutées fréquemment.

Rappelons que l'intervalle minimal entre la seconde dose de vaccin et celle de rappel est de 3 mois. Les vaccins disponibles sont ceux de Moderna pour les personnes de plus de 30 ans et de Pfizer pour les personnes de 5 à 29 ans.

L'ARMÉE EN RENFORT

Les Forces armées canadiennes ont répondu favorablement à l'appel du CIUSSS MCQ et seront déployées dans les sites de vaccination au cours des prochains jours. Les soldats contribueront principalement par l'accomplissement de tâches administratives et logistiques.