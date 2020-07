Cadres ajoutés pour gérer les CHSLD de Drummond

La crise entourant la COVID-19 provoque un changement majeur dans l'encadrement au sein de l'administration des CHSLD du Centre-du-Québec.

La situation des derniers mois a permis de démontrer que la gestion des ressources semblait déficiente par endroits. Le CIUSSS a dû poser des actions pour mettre en place des mesures pour améliorer la gestion du personnel dans tous les CHSLD du territoire.

Il y a environ 1065 lits dans les CHSLD du Centre-du-Québec, ce qui veut dire beaucoup de résidents et de familles à accompagner.

DES CADRES DE PLUS DANS DRUMMOND

Au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot, il y avait trois cadres intermédiaires pour 309 lits. Une embauche de cadre supplémentaire a été effectuée. Au CHSLD Marguerite-d'Youville et L'Accueil Bon-Conseil, seul un chef de service supervisait les deux centres. Un second a fait son entrée au cours des dernières semaines.

Ces nouvelles ressources permettent d'offrir une gestion de proximité et répondre aux préoccupations plus rapidement, veiller à la mise en place des directives, effectuer de la vigie quant aux équipements de protection et des bonnes pratiques.