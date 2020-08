Campagne pour aider les restaurants et bars de Drummonmdville

Une campagne pour favoriser l'achat local dans les restaurants et bars de Drummondville est lancée. ''Ça va bien manger !'' est chapeauté par la Société de développement économique de Drummondville (SDED) appuyée par la Ville de Drummondville et Desjardins (Du cœur à l'achat, La Ruche).

Il s'agira d'une campagne de vente de bons d'achat dans les commerces loaux. Le tout est d'une durée de 30 jours et s'échelonnera jusqu'au 30 août prochain.

L'humoriste, comédien, producteur et homme d'affaires d'origine drummondvilloise, Louis Morissette, s'y associe en tant que porte-parole.



"C'est le temps d'être solidaire, c'est le temps d'être tous ensemble, c'est le temps de relancer l'économie locale et on va le faire grâce au programme Ça va bien manger."

POUR AIDER DEUX ORGANISMES

L'initiative permettra de donner un coup de pouce significatif aux restaurants et bars de Drummond, mais aussi de remettre de l'argent à deux organismes : Comptoir alimentaire Drummond et La Tablée populaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) et la Jeune Chambre de commerce de Drummond (JCCD) collaborent au projet.

Martin Dupont, directeur général SDED

Courtoisie

"Cette initiative est l'une des premières de notre plan de relance. Il est important que les restaurateurs et propriétaires de bars s'approprient cette campagne, créée exclusivement pour eux. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, toutes les équipes de la SDED poursuivront leur travail qui, essentiellement, consiste à bonifier notre plan de relance global, lequel inclut notamment le secteur industriel, le tourisme et, bien sûr, les entreprises commerciales et de service. "

La Ville de Drummondville a accordé une subvention spéciale de 75 000 $. Les 15 000 premiers bons d'achat vendus 20 $ seront bonifiés de 5 $. Desjardins appuie aussi l'initiative en égalant le montant recueilli par les consommateurs, et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

COMMENT APPUYER LA CAUSE ?

Il suffit de se procurer des bons d'achat sur le site Web de La Ruche à cette adresse : http://laruchequebec.com/bienmanger. Vous trouverez la liste complète des commerçants sur le site Web de la SDED, à l'adresse : https://www.sded.ca/ca-va-bien-manger.