Camps de vacances : de l'incertitude partout au Québec

Les camps de vacances du Québec demandent au gouvernement Legault d'indiquer rapidement et clairement son intention pour l'été 2021.

Les camps de jour ont obtenu l'autorisation de préparer la saison 2021, mais l'incertitude plane toujours pour les camps de vacances. À ce jour, environ un tiers des membres de l'Association des camps du Québec (ACQ) estime ne pas pouvoir rouvrir pour l'été parce qu'ils ne seront pas prêt.

Drummond compte 2 camps membres de l'ACQ, soit celui du Centre Normand-Léveillé et celui du Village québécois d'antan.Les camps de jours de Drummondville, St-Cyrille-de-Wendover et Wickham ont aussi un certificat de conformité de l'Association des camps du Québec.

Village québécois d'antan - Camps de jour sans hébergement pour l'été 2021.

Par ailleurs, l'Association des camps du Québec demande à Québec d'injecter 10M$ dans les camps de jour (4M$) et les camps de vacances (6M$) pour l'été. Cette somme serait nécessaire afin de permettre aux camps d'opérer en respectant les mesures sanitaires et permettrait aussi d'accueillir plus de jeunes.

L'an dernier, Québec a versé une aide d'urgence de 13,7 M$ aux camps certifiés du Québec. Les camps de jour et les camps de vacances du Québec ont fait face à une baisse d'achalandage de 37% en 2020.

Éric Beauchemin, directeur général de l'ACQ.

" En cette année particulière, nous avons la ferme conviction que les camps font partie des solutions aux problèmes de santé mentale auxquels font face nos jeunes et au stress des familles. Mais pour réussir, nous avons besoin du soutien du gouvernement. "

L'ACQ compte 385 membres OBNL, organisations municipales et privées opérant 691 sites et qui accueillent plus de 300 000 campeurs chaque année, offrant des programmes de camp de vacances, de camp de jour, de camp familial, de classe nature et d'accueil de groupes.