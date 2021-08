Candidat libéral désigné dans Drummond

Le candidat libéral pour le comté de Drummond est maintenant désigné, il s'agit de Mustapha Berri. L'homme de 53 ans est natif du Maroc et s'est établit au Québec il y a un peu plus de 20 ans.

L'homme d’affaires multidisciplinaire est chimiste de formation, mais ses activités professionnelles touchent principalement l’immobilier, la gestion de garderies, le développement et le financement de projets et la gestion d’actifs. Le père de deux enfants dit avoir travailler fréquemment à Drummondville et dans le Centre-du-Québec.

« Je souhaite précisément participer et faire avancer les dossiers liés à la création d’emploi, à la création d’entreprises, au développement économique. Je m’engage à écouter les gens de ma circonscription et à porter leurs messages directement au premier ministre et à son équipe. » - Mustapha Berri, candidat libéral dans Drummond

Il succède au conseiller municipal William Morales qui avait terminé deuxième au scrutin de 2019.