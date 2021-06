Canicule à venir: la Ville de Drummondville invite la population à réduire sa consommation d'eau

La Ville de Drummondville invite la population à réduire sa consommation d'eau potable en vue de la période de temps sec annoncée, et ce, pour éviter de devoir décréter une nouvelle interdiction d’utilisation de l’eau potable à l’extérieur.

Les autorités municipales identifient l’arrosage extérieur des gazons comme étant la principale problématique sur le territoire.

La croissance continue de la ville au cours des dernières années entraîne également une pression accrue sur les infrastructures municipales, y compris sur l’usine de traitement de l’eau potable. Pour remédier à la situation, un investissement de 79 M$ pour se doter de nouvelles installations modernes, dont les travaux ont débuté ce printemps.

« L’été est annoncé comme chaud et sec et avec les changements climatiques, les épisodes de canicules seront plus fréquents. Au Québec, les grandes réserves d’eau sont une chance, et elles sont utilisées sans trop y penser, souvent à outrance, comme si la ressource était inépuisable. Collectivement, il est important d’adapter et de réduire la consommation d’eau potable comme l’encourage la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation », ajoute la Ville de Drummondville.