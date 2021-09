CAP : 300 000$ pour soulager la faim dans Drummond

Plus de 300 000$ en dons pour le 30e anniversaire du Comptoir alimentaire Drummond.

La campagne de financement de l'organisme est dédiée à la lutte à la précarité alimentaire.

" Voir les entreprises et la population répondre favorablement à la demande, année après année, par le biais de dons en ligne ou de la trousse postale par exemple, est extrêmement encourageant pour la pérennité de l'organisme et l'atteinte de sa mission “ - Caroline Milot de l'Hôtel et Suites Le Dauphin, coprésidente d'honneur de la campagne de financement.

" Tous et chacun font leur part dans l'atteinte du but commun de contrer l'insécurité alimentaire sur notre territoire. C'est beau à voir! " - Dominique Martel de la Ferme des Voltigeurs, coprésident d'honneur de la campagne de financement.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND

Depuis son ouverture en 1991, le Comptoir alimentaire Drummond a offert plus de 365 660 dépannages alimentaires touchant quelque 18 000 ménages.

Ces supports temporaires sont nécessités pour diverses raisons : une perte d'emploi, un faible revenu, une séparation, ou, parfois, des évènements exceptionnels tels que la crise du verglas de 1998 ou la pandémie actuelle.