Caravane Kaméléon lancée par la Maison Marie-Rivier

La Maison Marie-Rivier de Drummondville met de l'avant un projet, soit la Caravane Kaméléon. Le tout permettra d’étendre les services dans toute la MRC de Drummond en allant à la rencontre des gens dans leur milieu.

On y développera des animations correspondant aux multiples besoins de la communauté en déplaçant la caravane dans les divers endroits publics.

Gracieuseté

La Maison Marie Rivier de Drummondville voulait pallier à la baisse de fréquentation de son « local » et poursuivre son travail d’intervention et de sensibilisation. Ces activités d’animation seront aussi proposées aux écoles, centres communautaires et de loisirs, résidences et entreprises de la région.

Le projet, initié depuis plus d’un an maintenant, a dû être mis sur pause en raison de la pandémie.

Les intervenants sont cependant présents sur les plateformes Facebook, Tik Tok et Instagram en y présentant du contenu thématique tous les jours L’équipe d’animation est présente si jamais un jeune avait besoin de parler ou d’être dirigé vers une ressource précise.