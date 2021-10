Carole Léger propose de créer des conseils de quartiers à Drummondville

Candidate aux élections municipales à Drummondville, Carole Léger souhaite la création de conseils de quartiers. La candidate du district 4 promet de proposer l'idée à ses collègues de travail advenant son élection le 7 novembre.

Chacun des 12 districts de Drummondville aurait son conseil de quartier. Il serait formé de citoyens bénévoles. Le conseil de quartier aurait comme mandat de se réunir une fois par mois, avec son conseiller municipal, afin de discuter des enjeux du quartier.

" Il s'agit de créer un espace de discussion et de collaboration privilégié avec les citoyens pour en arriver au final avec de meilleures décisions. Si nous avions eu un tel mécanisme auparavant, je ne crois pas que le boulevard Jean-De-Brébeuf aurait été aménagé comme il l'est présentement dans mon quartier. Si je suis élue, je m'engage à convaincre le conseil et la Ville de mettre cette structure en place."

- Carole Léger, candidate dans le district 4