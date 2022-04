Caroline Milot devient présidente de l’Association Hôtellerie Québec

Une Drummondvilloise préside dorénavant l’Association Hôtellerie Québec. Caroline Milot des Hôtels et Suites le Dauphin de Drummonville vient d'accéder au poste après 18 ans comme administratrice.

Il s'agit seulement de la troisième femme à occuper ce poste en 73 ans d'histoire de l'organisation.

La famille Milot a toujours été impliquée dans le domaine de l'hôtellerie alors que le père et le grand-père de Caroline ont aussi présidé le conseil d'administration de l'association provinciale.

« C’est avec honneur que je vais représenter la voix de tous les hôteliers du Québec et poursuivre l’excellent travail amorcé par mon prédécesseur. On a encore beaucoup de défis à relever, notamment en ce qui concerne l’attraction et la rétention de la main d’œuvre. Nous voulons doter l’industrie des meilleurs moyens pour la relance de nos entreprises au cours des prochaines années. »

- Caroline Milot, Hôtels et Suites le Dauphin de Drummondville