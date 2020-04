Cascades Inopak produira une partie des visières médicales

L'usine Cascades Inopak de Drummondville produira une partie des visières pour protéger les travailleurs de la santé contre la propagation de la COVID-19.

Dès aujourd'hui (lundi), 1 million de visières prétaillées seront produites pour Bauer et la livraison est prévue pour cette semaine. L'usine drummondvilloise continuera aussi de fabriquer des rouleaux de plastique extrudé qu’elle fournit à Tristan. Les deux partenaires assureront l'assemblage final des composantes alors que Cascades fournit le plastique recyclé.

Mario Plourde, président et chef de la direction Cascades

«Notre entreprise est heureuse de répondre favorablement à l’appel des autorités et de participer à de telles initiatives prometteuses et importantes en fournissant des matériaux ou des composantes. Nous levons notre chapeau aux organisations initiatrices de ces projets, ainsi qu’à nos employés qui font preuve d’une agilité et d’un dévouement remarquables.»

D’autres projets ont été soumis à l'entreprise centricoise qui étudie la faisabilité et sa capacité de fournir les matériaux nécessaires à leur réalisation.

Ces commandes particulières s’ajoutent aux activités courantes alors que Cascades poursuit ses opérations dans l’ensemble de ses usines étant reconnue comme une entreprise essentielle.