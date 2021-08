Catherine Lassonde se représente pour un 3e mandat

Catherine Lassonde sollicetera un troisième mandat dans le district #3 qui couvre le centre-ville et une partie du secteur St-Charles.

Elle se présente comme candidate indépendante et place d'ailleurs cette notion au coeur de sa prochaine campagne.

" J'ai beaucoup réfléchi à mes 8 dernières années et j'ai beau tenté de trouver une meilleure option pour les citoyens mais je ne trouve rien de mieux qu'un conseil de ville composé de membres indépendants qui au-travers consultations, discussions, débats et compromis en arrivent majoritairement à un commun accord tant au niveau économique, social, sportif ou culturel. Je me questionne sur le réel bien-fondé pour une société d'avoir un conseil de ville partisan et centraliste. À qui cela profitera-il ultimement? J'ai énormément de difficulté à croire que les citoyens que je représente depuis maintenant 8 ans seront bien représentés dans un tel contexte. "

- Catherine Lassonde, candidate dans le district #3

DES RÉALISATIONS ET DES PRIORITÉS

Elle s'est dite fière de plusieurs réalisations dans son quartier, dont la première phase de la Promenade Rivia, la deuxième phase de réfection de la rue Lindsay, la réfection complète du Parc Kounak et celle de la piscine Woodyatt.

Mme Lassonde voit le prochain mandat comme celui de la concrétisation du Quartier Fortissimo qui sera l'investissement privé le plus important au centre-ville depuis de nombreuses années. Elle se soucie aussi des projets d'investissement résidentiels et commerciaux, mais aussi des demandes pour un meilleur éclairage ou de diminution de vitesse sur les rues ou celle des embarcations sur la rivière St-François.

La campagne électorale sera lancé plus tard cet automne alors que le scrutin municipal se tiendra le 7 novembre prochain.