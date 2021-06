Cathy Bernier veut un 3e mandat dans le district 12

Cathy Bernier sollicite un 3e mandat pour représenter le district 12, soit une partie des secteurs Saint-Joachim et Saint-Charles.

Elle estime que son expérience et sa connaissance des dossiers seraient un avantage dans un contexte où une grande partie du conseil municipal de Drummondville va changer.

" Je suis toujours aussi passionnée, sinon plus qu'à mes débuts en politique il y a déjà 8 ans. Je souhaite continuer mon travail avec autant de conviction, de cœur et d'énergie. Agir activement avec et pour les citoyens afin de développer des projets structurants et faire de notre magnifique Ville, un milieu encore plus adapté et florissant pour les enfants, les familles et les aînés. C'est-ce qui me motive encore aujourd'hui. Ça explique pourquoi je sollicite un troisième mandat."

Courtoisie

- Cathy Bernier

Elle souhaite défendre et soutenir les divers projets en préconisant la collaboration et le débats d'idées.

IMPLIQUÉE DANS PLUSIEURS PROJETS ET CINQ AUTRES À VENIR

Mme Bernier s'est impliquée dans plusieurs projets tels le réaménagement du parc Guillemette, le déploiement de la fibre optique et la création du chantier et la réalisation du rapport sur la vision Saint-Joachim 2030.

Elle affirme aussi être déjà à l'action pour 5 grands projets : le développement du parc industriel à Saint-Charles, du site des pères Montfortains, du parc des Voltigeurs, la troisième phase de la promenade Rivia, ainsi que la mise en application du rapport 2030 de Saint-Joachim.