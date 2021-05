CCID : Gymnase Drummond est nommée Entreprise de l'année

Gymnase Drummond est nommée "Entreprise de l'année" dans le cadre de l'Évènement E37 de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond.

L'équipe du Gymnase Drummond, avec en tête les propriétaires François Deshais et Geneviève Lacharité, a su se démarquer lors de la dernière année alors que l'entreprise traversait la crise de la COVID-19 et la fermeture temporaire de ses portes en raison des restrictions du gouvernement.

La CCID reconnait les moyens novateurs mis de l'avant par Gymnase Drummond pour demeuré présent pour sa clientèle notamment Gym Truck.

Gymnase Drummond s'est aussi vu remettre le Napoléon dans la catégorie Services 2 à 10 employés.

LAURÉATS E37

Par ailleurs, 5 autres entreprises ont été lauréates lors de l'Évènement E37 de la Chambre de commerce et d'industries Drummond :

- Emballage Coderre Packaging (Industrie)

- La Muse (Commerce 2 à 20 employés)

- Restaurant Globe-Trotter (Commerce + de 20 employés)

- UV Assurance (Services + de 10 employés)

- Groupe La Feuille Verte (Agroalimentaire).

Les entreprises et organismes qui étaient en lice se sont démarqués cette année par leurs investissements ou leur innovation et ont su tirer profit de la conjoncture pour être des organisations dynamiques.

GESTIONNAIRES DE L'ANNÉE

Quant aux gens d'affaires s'étant illustrés, Julie Arel, copropriétaire du restaurant La Muse, a reçu le prix de Gestionnaire féminine de l'année et Alexandre Guilbeault, président d'AGSF, a été nommé Gestionnaire masculin de l'année.

Les finalistes dans les catégories Gestionnaire féminine de l'année et Gestionnaire masculin de l'année ont pour leur part brillé grâce à leur gestion innovante, leur leadership, leurs réalisations et leur implication dans l'entreprise et dans la communauté.

Lors du même évènement, Alexandre Cusson (ex-maire de Drummondville) a été intronisé au Temple de la renommée des Affaires de la CCID.