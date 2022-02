Centre-du-Québec : plus grande création d'emplois du Québec en 10 ans

Le Centre-du-Québec est la région où il s'est créé le plus d'emplois dans les dix dernières années. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) rapporte une hausse de 17,9 % entre 2011 et 2021, ce qui représente 10 % de plus de la moyenne provinciale et 19 700 emplois créés.

La région centricoise enregistre également la plus forte augmentation quant à la population active (les 15 ans et plus pouvant travailler).

L'État du marché du travail au Québec publié dans les dernières heures démontre que le Centre-du-Québec figure dans le top 5 des régions les plus créatrices d'emplois de la dernière année. 7 900 nouveaux emplois se sont ajoutés, ce qui porte le total à 129 700 personnes au travail dans la région.

LA RÉGION SE DISTINGUE PAR SON DYNAMISME

Le taux d'emplois de 62,4 % au Centre-du-Québec est aussi le meilleur actuellement au Québec.

Le dynamisme de l'économie régionale se distingue de façon marquée par rapport au reste de la province selon les économistes.