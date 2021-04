Centre jeunesse : exode des travailleurs en Mauricie/Centre-du-Québec

Des intervenants des Centres jeunesse de la Mauricie/Centre-du-Québec lancent un cri à l'aide au gouvernement du Québec.

Ils dénoncent la surcharge de travail et la détresse psychologiques qui sévissent parmi les intervenants qui ont la mission de veiller sur les enfants.

L'exode au sein des Centres jeunesse de la DPJ est grand : en Mauricie/Centre-du-Québec, 50 personnes ont quitté leur poste depuis moins d'un an.

Jean-Christophe Côté-Benoît est représentant national pour l'APTS MCQ.

Courtoisie "On a 64 postes à combler. À Drummondville, on a de nos membres qui ont 28 dossiers par intervenants, ce qui est absolument aberrant."

AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D'AGIR

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) précise que le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec tente par tous les moyens d'améliorer le recrutement et la rétention du personnel, mais que c'est maintenant au gouvernement Legault d'agir.

Outre une augmentation salariale, afin de conserver l'expertise dans les centres jeunesse, et l'ajout de 5 jours de congé, l'APTS réclame du temps...

"C'est ça la majeure dans tout ça : on veut du temps pour donner un service de qualité aux enfants qu'on voit. Présentement, tout ce que les intervenants sont capables de faire c'est d'éteindre des feux, d'aller tout le temps au plus urgent." - Jean-Christophe Côté-Benoit

Courtoisie - Manifestation des travailleurs des Centres jeunesse de la Mauricie/Centre-du-Québec à Trois-Rivières.

CENTRE JEUNESSE DRUMMONDVILLE

Le Pavillon Laforest de Drummondville accueille des jeunes de 0 à 18 ans ayant vécu des situations d'abandon, de négligence et/ou d'abus sexuels et/ou physique et/ou psychologique. Le pavillon accueille aussi une clientèle ado, de 12 à 18 ans, avec des troubles de comportement pour de la réadaptation.

Le centre jeunesse offre également des "services milieux", donc des intervenants qui vont directement dans les familles pour offrir de l'aide.