Centre-ville : alcool et consommation de repas dans la rue

Le centre-ville de Drummondville deviendra partiellement piétonnier et la consommation d'alcool sera permise dans certaines rues.

Selon Radio-Canada, la Ville a modifié sa règlementation avec l'approbation de la Sûreté du Québec et la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) en plus de respecter les règles sanitaires en vigeur.

La rue Hériot deviendra donc piétonnière et des tables y seront installées tout comme sur une partie des rues Cockburn er Marchand ainsi qu'à la place St-Frédéric.

Le tout sera permis seulement du vendredi au dimanche à partir de ce week-end et jusqu'à la fin du mois de juin. Le projet sera en réévaluation hebdomadaire.

Les autorités devraient dévoiler plus de détails dans les prochaines heures.