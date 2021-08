Champoux priorise les aînés, l'environnement et l'achat local dans Drummond

Les dossiers touchant les aînés, l'environnement, l'achat local, la main-d'oeuvre et l'économie sont au coeur des priorités de Martin Champoux. Le candidat du Bloc Québécois, et député sortant, estime qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour ses différents dossiers.

Advenant sa réélection en septembre, il compte poursuivre son travail des dernières années en plus de s'attaquer à de nouveaux projets.

Pour les aînés, Martin Champoux réclame une meilleure qualité de vie ce qui passerait, notamment, par l'augmentation de l'aide financière versée par le gouvernement fédéral, pour tous et par la création de projets dont des infrastructures récréatives et sociales.

Martin Champoux compte également être proactif au niveau de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques.

" Nous avons une position claire en faveur d'une transition vers de meilleures pratiques pour protéger l'environnement et réduire collectivement notre empreinte écologique. Je salue d'ailleurs les entreprises d'ici qui ont des pratiques innovantes en ce sens. Vous pouvez compter sur moi pour talonner le gouvernement afin qu'il applique des normes répondant à l'urgence dont fait état le récent rapport du GIEC, qu'il respecte ses propres normes et qu'il soutienne efficacement les entreprises qui doivent s'y conformer à le faire sans mettre en péril leur compétitivité. Le Bloc Québécois sera également de tous les combats pour défendre et porter les revendications de nos industries agricoles et forestières ".

- Martin Champoux, candidat bloquiste dans Drummond