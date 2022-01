Changement dans l'équipe de Martin Champoux

Comme c'est le cas parfois en politique, le député de Drummond a procédé à un remaniement, mais dans son équipe de comté. Martin Champoux a récemment accueilli une nouvelle attachée politique au sein de son équipe, Isabelle Courchesne.

Elle est native de la région cumulant plusieurs années d'expérience en service de première ligne et en administration ayant notamment travaillé au Centre de pédiatrie sociale et en communauté - Les petits bonheurs à Drummondville, au bureau de circonscription du député de Drummond-Bois-Francs Sébastien Schneeberger ainsi qu'au Mondial des Cultures de Drummondville.

AUTRES CHANGEMENTS

Andrée-Anne Béliveau a aussi été confirmée au poste de directrice de bureau, elle qui était déjà présente au sein de l'équipe depuis quelques années.

L'équipe est également composée de Marie-Christine Richard (attachée politique - services aux citoyens, Immigration et Citoyenneté et relations avec les organismes communautaires), Marika Langlois (attachée politique - services aux citoyens, Immigration et Citoyenneté), Mélissa Mayer (attachée politique - responsable des travaux parlementaires et des dossiers nationaux), et Jacinthe Roberge (attachée politique, responsable de la gestion administrative).

Le bureau du député de Drummond n'est pas accessible aux citoyens en ce moment en raison des mesures sanitaires, mais tous les services sont disponibles.