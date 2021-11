Changement de ton au conseil de Drummondville

Le changement de ton était flagrant à la première séance du nouveau conseil municipal de Drummondville hier soir (lundi). La nouvelle mairesse Stéphanie Lacoste et 8 nouveaux élus sont maintenant officiellement en place.

La période de questions s'est déroulée cordialement alors que la tension était moins palpable également entre les membres du conseil.

"Depuis qu'on a commencé les ateliers, les membres du conseil sont super dévoués (...). On va pouvoir faire de grandes choses ensemble et on va pouvoir le faire en s'amusant. Travailler dans le plaisir, ça fait en sorte qu'on travaille deux fois mieux ! (...) Les conseillers n'ont pas peur de poser des questions, de s'affirmer et ça amène au débat. (...) Je vous le dis, on ne sera pas toujours d'accord, mais on va discuter. "

Éric Beaupré - Vingt 55

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

UN EX-CONSEILLER COMME DIRECTEUR DE CABINET

Cette première séance a permis aussi de confirmer certaines nominations. Le nouveau directeur du cabinet de la mairie de la Ville de Drummondville est l'ancien conseiller municipal, Dominic Martin.

Éric Beaupré - Vingt 55

La mairesse Stéphanie Lacoste a arrêté son choix sur collègue de l'ancien conseil, car il connaît les rouages de l'organisation, les divers intervenants en place et les projets en cours. Le principal intéressé oeuvre dans le milieu communautaire et social depuis 20 ans ayant notamment dirigé le Centre de ressources pour hommes et Intro Drummondville.

" Dominic est bien connu dans notre milieu ; c'est un homme respecté. Il a œuvré dans le secteur communautaire. C'est quelqu'un qui est près des gens. Comme il connaît bien les réalités du monde municipal, il va être bon pour accompagner les nouveaux membres du conseil. Quant à ceux qui sont de retour, le lien de confiance est déjà là."

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

COMITÉ EXÉCUTIF PARITAIRE

Le nouveau comité exécutif sera paritaire et formé de deux nouveaux élus, Alexandre Desbiens et Isabelle Duchesne, ainsi que deux élus d'expérience, Cathy Bernier et Yves Grondin alors que ce dernier est à nouveau nommé maire adjoint.

" C'est tout autant important pour moi de compter sur de l'expérience que sur un regard neuf au sein du comité exécutif. En procédant de la sorte, nous préparons ainsi une relève municipale en procurant de l'expérience significative à de nouvelles personnes élues. Les collègues sélectionnés ont de grandes qualités qu'elles et ils sauront mettre au bénéfice de notre communauté. Je les remercie d'ailleurs bien sincèrement d'avoir accepté de relever le défi. "

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Le nombre de comités et chantiers de travail a aussi était diminué.

COMITÉS PERMANENTS

Comité consultatif d’urbanisme et

Comité de la Politique du patrimoine culturel Présidence Catherine Lassonde Membre Daniel Pelletier Membre Sarah Saint-Cyr Lanoie

Gestion des infrastructures et du territoire Présidence Daniel Pelletier Vice-présidence Sarah Saint-Cyr Lanoie Membre Carole Léger Membre Julie Létourneau

Comité de retraite des employés municipaux Présidence Alexandre Desbiens Membre Daniel Pelletier Membre Julie Létourneau

COMMISSIONS PERMANENTES

Commission de développement du centre-ville et de la Fortissimo Présidence Catherine Lassonde Vice-présidence Isabelle Duchesne Membre Yves Grondin Membre Jean-Philippe Tessier

Commission sur l’immigration, la diversité culturelle et l’inclusion Présidence Catherine Lassonde Vice-présidence Mario Sévigny Membre Marc-André Lemire

Commission de la toponymie et de la reconnaissance civique Vice-présidence Alexandre Desbiens Membre Jean-Philippe Tessier Membre Isabelle Duchesne

CHANTIER DE TRAVAIL

Chantier de travail sur le plan d’action de la Politique d’habitation Présidence Cathy Bernier Membre Julie Létourneau Membre Isabelle Duchesne Membre Carole Léger Autres membres Yves Grondin (à titre de maire adjoint)

DÉLÉGATIONS SECTORIELLES

Délégation sectorielle Conseiller ou conseillère titulaire Accessibilité universelle et

vieillissement de la population Carole Léger Arts et culture Jean-Philippe Tessier Circulation Daniel Pelletier Environnement Sarah Saint-Cyr Lanoie Jeunesse et famille Marc-André Lemire Logement social Isabelle Duchesne Loisirs Mario Sévigny Relations internationales et Francophonie Yves Grondin Santé Alexandre Desbiens Sports Catherine Lassonde

DÉLÉGATIONS MRC DE DRUMMOND

Comité de gestion des matières résiduelles Membre Sarah Saint-Cyr Lanoie

Comité de sécurité publique Membre Isabelle Duchesne Membre Carole Léger Membre Mario Sévigny Membre Daniel Pelletier

COGESAF Membre Sarah Saint-Cyr Lanoie

Conseil des maires et des mairesses Représentante Stéphanie Lacoste Substitut Yves Grondin Substitut Cathy Bernier (Parc régional de la

Forêt Drummond)

Société de développement économique de Drummondville (SDED) Présidence Stéphanie Lacoste Trésorier Yves Grondin Représentante – Conseil d’administration Catherine Lassonde Représentante – Comité main-d’œuvre Catherine Lassonde Représentant – Comité développement commercial Yves Grondin Représentante – Comité tourisme Cathy Bernier Représentante – Comité manufacturier Julie Létourneau

AUTRES DÉLÉGATIONS

Organismes ou comités Représentants nommés par résolution Comité consultatif citoyen –

Établissement Drummond Daniel Pelletier Comité de vigilance de l’aéroport (SDED) Mario Sévigny Daniel Pelletier Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique (LET) sanitaire Daniel Pelletier Sarah Saint-Cyr Lanoie Drummondville olympique et Réseau aquatique Drummond Marc-André Lemire Catherine Lassonde Ensemble folklorique Mackinaw Jean-Philippe Tessier Espace MUNI Stéphanie Lacoste Maison des arts Desjardins Drummondville Yves Grondin Musée national de la photographie Cathy Bernier Office d’habitation Drummond Isabelle Duchesne Réseaux plein air Drummond Cathy Bernier Ski de fond Saint-François Cathy Bernier Société de développement commercial

Saint-Joseph Isabelle Duchesne Société d’histoire de Drummond Mario Sévigny UMQ - Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire Yves Grondin UMQ - Commission de la formation Cathy Bernier Village québécois d’antan Cathy Bernier Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ) Alexandre Desbiens