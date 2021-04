Changements climatiques : Drummondville lance une consultation publique

La population drummondvilloise est invitée à partager sa vision sur les enjeux reliés aux changements climatiques. La Ville élabore présentement son Plan d'adaptation sur la question notamment pour préparer la gestion et l'adaptation des infrastructures municipales.

Les impacts des changements climatiques sont multiples, entre autres, sur la desserte en infrastructures publiques, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des eaux pluviales, les services de loisirs et les services d'urgence.

Le Plan d'adaptation aux changements climatiques vise plusieurs objectifs, notamment de réaliser un diagnostic des impacts des pluies diluviennes sur les réseaux d'égout pluviaux et mener une étude de vulnérabilité des impacts potentiels sur les équipements et les infrastructures.

La Ville veut aussi adapter ses normes de construction aux changements climatiques ainsi que cartographier et classifier les risques.

« C’est pour faire face à ces défis que la Ville agit de manière proactive en se dotant d’un Plan d'adaptation aux changements climatiques, un outil de planification qui permettra d’analyser les enjeux climatiques pour l’ensemble des activités de l’administration municipale, d’identifier et de prioriser les risques ainsi que de trouver des solutions fonctionnelles, écologiques et innovantes afin de devenir plus résilient face aux changements climatiques. »

Ville de Drummondville

- Alain Carrier, maire de Drummondville

CONSULTATION EN LIGNE

Les intéressés peuvent maintenant participer à la consultation publique en lien sur le sujet et un sondage peut être rempli jusqu'au 14 mai prochain.