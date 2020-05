Chantier majeur dans le secteur de la rue Pelletier

Des travaux majeurs seront effectués dans le secteur de la rue Pelletier à Drummondville dans prochains mois.

Les interventions consistent au remplacement des conduites souterraines, à la reconstruction complète des fondations de rue, au réaménagement et au pavage des voies en plus de l'ajout de trottoirs et de pistes cyclables ainsi que de plantations d'arbres et d'arbustes.

3,4 millions $ sont injectés dans ce chantier sur les rues Pelletier, Savard, Saint-Alfred, Faucher et Chassé. La Ville souhaite par ces changements mieux gérer les risques liés aux changements climatiques, réduire les refoulements d'égout en plus de moderniser les infrastructures.

DÉTOUR À PRÉVOIR

Pour les usagers du secteur, il sera recommandé d'emprunter les rues Ringuet ou Notre-Dame pour contourner le chantier. Les travaux débuteront dans les prochains jours et se termineront en septembre prochain.