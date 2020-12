Charles-David Beaudoin appuie la Fondation du Centre Normand-Léveillé

Une initiative de D2D au profit de la Fondation du Centre Normand-Léveillé.

Charles-David Beaudoin, ancien joueur de Voltigeurs de Drummondville et fondateur des camps de hockey pour défenseurs D2D, lance une collecte de fonds au profit de la Fondation du Centre Normand-Léveillé.

La collecte s'échelonnera du 3 décembre au 27 décembre 2020 et pour chaque dollar amassé, D2D s'engage à donner 0.25$, jusqu'à concurrence de 500$. À l'issue de ces 24 jours de campagne de financement, 13 prix seront tirés au hasard parmi tous les donateurs.

Le hockeyeur professionnel se dit fier de soutenir la cause des personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles ou sensorielles.

" Je me suis toujours fait un devoir de m'impliquer dans la communauté et depuis le début de la pandémie, je cherchais un moyen d'aider. Je connaissais la mission de la Fondation du Centre Normand-Léveillé puisque j'ai déjà aidé sur d'autres projets. Pour moi, c'était une évidence que D2D devait les aider. "

Le lancement de la collecte de fonds coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées, dont le thème est " Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-19 ".

Il est possible d'effectuer des dons en ligne sur le site web de D2D à l'adresse suivante : d2dhockeycamp.com.



À propos du Centre Normand-Léveillé

Le Centre Normand-Léveillé est un organisme à but non lucratif offrant du répit aux participants et aux aidants par des services, avec ou sans hébergement, aux personnes de cinq ans et plus ayant des besoins particuliers, nécessitant un encadrement et de l'accompagnement. Ces services sont offerts en pleine nature sur un vaste site sécuritaire, accessible et adapté, dans le but de maximiser leur potentiel et de valoriser leur estime de soi, créant ainsi un ESPACE DE VICTOIRES.