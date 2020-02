Chefferie PLQ : beaucoup d'argent en moins pour Alexandre Cusson

Course à la chefferie du PLQ : l'argent n'est sans doute pas une motivation première pour Alexandre Cusson.

Selon La Pression Canadienne, l'ex-maire de Drummondville renonce à plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire le saut en politique provinciale.

Comme maire, M. Cusson touchait 108 000$ de salaire annuel et 16 595$ en allocation de dépense. Il recevait aussi 12 732$ pour son travail de préfet de la MRC de Drummond, 7231$ pour sa participation à divers comités et peu plus de 76 264$ pour son poste de président de l'Union des municipalités du Québec.

Si M. Cusson avait terminé son mandat à la mairie de Drummondville, il aurait pu empocher 175 000$ comme titre de prime de départ et de transition.

Maintenant qu'il a démissionné de tout, Alexandre Cusson n'a plus aucune source de revenus au moins jusqu'au terme de la course le 31 mai.

S'il devient chef du PLQ, M. Cusson ignore s'il aura un salaire et si oui, de quel montant. S'il perd, il n'est pas inquiet quant à son avenir professionnel.

Par ailleurs, si Alexandre Cusson devient chef, il tentera de se présenter rapidement à l'Assemblée nationale. On ignore s'il sera candidat dans l'un des comtés de Drummondville (Johnson ou Drummond/Bois-Francs). Il a affirmé à La Presse Canadienne être ouvert à représenter les électeurs d'autres régions.