Classes en isolement et suspension des sports au Collège St-Bernard

Le Collège St-Bernard doit gérer une éclosion de cas de COVID-19. Les classes-bulles de 5e secondaire sont placées en isolement jusqu'au 1er octobre.

Un dépistage massif est organisé pour les élèves et le personnel de 1ère, 3e et 4e secondaire aujourd'hui (vendredi) et lundi.

Les élèves de 2e et 5e secondaire ainsi que le personnel ont être dépistés volontairement plus tôt cette semaine.

Un message envoyé aux parents indique aussi que les programmes sportifs et compétifs ainsi que les activités parascolaires du secondaire sont suspendues temporairement jusqu'au 9 octobre.

REHAUSSEMENT DES MESURES SANITAIRES

Les mesures sanitaires sont aussi rehaussées, notamment dans le transport scolaire en plus d.un registre des symptômes, de la signalisation et du lavage systématique des mains.

L'établissement d'enseignement privé affirme travailler en étroite collaboration avec la Santé publique et priorise toujours la santé et la sécurité des élèves ainsi que des membres de son personnel.