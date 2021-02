Clinique de vaccination de masse au Centrexpo Cogeco

Une clinique de vaccination de masse ouvrira au Centrexpo Cogeo de Drummondville.

Il s'agit d'une entente entre le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec et la Ville de Drummondville.

Les installations du Centrexpo Cogeco permettront d'augmenter la capacité de vaccination en vue du début de la vaccination populationnelle.

Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe au CIUSSS MCQ.

" Grâce à la collaboration de la Ville de Drummondville, les citoyens seront en mesure de bénéficier d'un site de vaccination qui offre une grande capacité d'accueil, tout en respectant les mesures sanitaires. Ce site sera d'une grande aide pour assurer une vaccination rapide et efficace de la population. "



UN DÉMÉNAGEMENT À PRÉVOIR

La clinique qui était installée au Centre communautaire Drummondville-Sud déménagera donc au 550, rue Saint-Amant.

Une équipe de la Ville de Drummondville et les équipes du CIUSSS MCQ s'affairent actuellement à préparer les lieux.

Aucune date d'ouverture n'est prévue pour l'instant. Le début de la vaccination auprès de la population dépend de l'arrivée des doses du vaccin.

LA VACCINATION VA BON TRAIN

Rappelons que la vaccination contre la COVID-19 est en cours depuis le 22 décembre 2020 en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Pour le moment, les groupes ciblés sont les résidents de CHSLD, RI, RTF et RPA ainsi que les travailleurs de la santé en contact avec les usagers.

Les groupes de personnes à vacciner s'ajusteront et s'élargiront au fur et à mesure des quantités et des types de vaccins reçus.