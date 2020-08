Les gens de Drummond qui ont besoin d'une aide juridique peuvent appeler la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal. Il s'agit de 34e édition de l'évènement offert sans frais en partenariat notamment avec le Barreau du Québec.

Des avocats et des notaires bénévoles seront disponibles demain (samedi) et dimanche, entre 9h et 16h (1 844 779-6232 ).

L'idée est d'offrir des conseils juridiques par téléphone et d'offrir de l'information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends. Les questions les plus fréquemment posées regroupent les préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail et à la gestion des successions.

Au cours des 10 dernières années, plus de 15 000 appels de citoyens ont été reçus dans le cadre de cette initiative.