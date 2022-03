Cocktail dangereux relié au décès d'un cycliste à Drummondville

Un rapport du coroner publié aujourd'hui (lundi) relativement au décès d'un cycliste l'automne dernier à Drummondville va assurément sensibiliser la population sur les dangers reliés au vélo d'assistance électrique.

Nicolas Paré avait été happé par un autobus scolaire au coin des rues St-Pierre et Larocque, le 30 septembre dernier.

La collision s'est produite au moment où le conducteur de l'autobus tournait et n'a pas été en mesure d'apercevoir, à temps, le cycliste qui se dirigeait vers lui en sens inverse. Le coroner Yvon Garneau parle d'un accident inévitable.

PLUSIEURS FACTEURS

Il conclut à un décès accidentel causé par un polytraumatisme craniocérébral consécutif à l'impact entre l'autobus et la victime.

Il souligne dans son rapport l'absence d'un casque de vélo. La consommation de drogues de la victime au moment de l'accident et la vitesse potentielle du vélo sont aussi des facteurs clés à considérer quant à l'aggravation du risque d'avoir une collision selon le coroner Garneau.

APPAREIL 10 FOIS PLUS PUISSANT QUE LA MOYENNE

Toujours selon rapport du coroner, même si la vitesse n'a pu être établie précisément, les témoins du drame furent unanimes à affirmer que la victime est arrivée à "grande vitesse".

Le vélo d'assistance ne provenait pas du Québec et pouvait atteindre 70 km/h comparativement au 32 km/h d'un vélo électrique réglementaire.

La nouvelle configuration des voies cyclables ne serait pas en cause non plus selon les experts consultés dans le rapport alors que certains pointaient du doigt le rétrécissement de la largeur et la nouvelle bande cyclable dans le secteur.