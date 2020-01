Cocktail météo sur Drummond : un appel à la prudence

Drummondville lance un appel à la prudence à ces citoyens en vue du cocktail météo prévu cette fin de semaine.

Environnement Canada annonce des conditions climatiques plutôt difficiles mêlant possiblement la pluie, des forts vents, de la neige et du verglas. Il reste encore de l'incertitude quant à la trajectoire de ce système, ce qui pourrait influencer les quantités totales de précipitations.

L'Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville invite les gens à prendre les précautions nécessaires pour parer à toute éventualité notamment en ce qui concerne les risques d'inondation ou d'infiltration d'eau, les risques de coupure de courant et la planification des déplacements.

iStock / MarianVejcik

Pour protéger sa famille et sa résidence

Conseils de sécurité et comportement à prioriser lors d'une panne électrique

I Stock ziggy1



Quoi faire après une panne électrique

Avoir à la maison une Trousse d'urgence 72 h , ses papiers importants et ses médicaments à portée de la mainFaire une réserve d'eau embouteillée et de nourriture non périssableFaire un plan d'urgence familial et déterminer le lieu de refugeFaire vérifier, inspecter et, au besoin, nettoyer le système de chauffage par un spécialisteAvoir un système de chauffage d'appoint conformePosséder un détecteur de monoxyde de carbone