Comment améliorer le transport collectif dans Drummond ?

La MRC Drummond désire mettre davantage l'emphase sur le transport collectif. Elle vient de mandater la firme Vecteur 5 pour réaliser un portrait en matière de mobilité et trouver des scénarios de desserte pour le territoire.

Depuis 2005, la MRC soutient seulement le projet de places réservées à des citoyens dans certains autobus scolaires durant le transport d'élèves. 6 200 déplacements ont été effectués dans la dernière année alors que le service est surtout utilisé par des personnes fréquentant la formation professionnelle ou aux adultes.

L'objectif de l'étude sera aussi de trouver des idées pour combler les besoins en transport pour les aînés et les personnes à mobilité réduite dans le grand Drummond, soit le transport adapté. Une collaboration avec la Ville de Drummondville est envisagée.

UN PROJET-PILOTE À VENIR EN 2021

Un peu plus de 37 000 $ sera donc consacré à l'étude qui sera sur deux phases alors que la première s'échelonnera entre la fin juin et mars prochain. Après cette étape, 3 scénarios de desserte seront présentés à la MRC et la deuxième phase consistera au déploiement du projet-pilote.