Compost : Drummondville salue la future stratégie provinciale

Drummondville se réjouit de l'annonce de Québec sur la mise en place d'une stratégie provinciale pour la valorisation de la matière organique.

Les élus(es) estiment que cette annonce contribuera à la relance économique du Québec et intensifiera la lutte aux émissions de gaz à effet de serre.

L'annonce du gouvernement du Québec est assortie d'un investissement de 1,2 milliard de dollars.

La stratégie permettra aussi aux municipalités de mieux s'outiller et de viser une réduction des matières résiduelles vouées à l'enfouissement.

La Ville de Drummondville réitère en ce sens que l'agrandissement d'un lieu d'enfouissement technique ne figure pas dans les projets souhaités.

En 2019, le taux de valorisation à Drummondville a une nouvelle fois augmenté pour s'établir à 55,7 %, soit 3 % de plus que l'année précédente.

Statistiques intéressantes

" Forte augmentation de 17,8 % du tonnage de matières organiques valorisées.

" Plus de 100 industries, commerces et institutions (ICI) se sont volontairement engagés à être desservis par le bac brun en 2019;

" Réduction de trois kilos, par personne et par année, des ordures dirigées vers l'enfouissement, passant de 194 kg en 2018 à 191 kg en 2019;

" Augmentation de 17 kilos, par personne et par année, des matières valorisées, passant de 194 kg en 2018 à 211 kg en 2019;

" 48 tonnes de gaz à effet de serre non propagés et 1 253 tonnes de matières détournées de l'enfouissement grâce au programme symbiose