Comptoir alimentaire Drummond : hausse marquée des dépannages

Le Comptoir alimentaire Drummond a largement dépassé l'objectif de sa campagne de financement annuelle. 310 000 $ ont été amassés sur un objectif de 220 000 $.

Un écart important qui s’expliquerait entre autres par l’élan de générosité à l’égard des gens en précarité financière en raison de la COVID-19.

Près de 1 700 personnes ont recouru aux services du Comptoir alimentaire entre la mi-mars et la mi-mai, soit une hausse de 36% par rapport à la même période l’année précédente. Les 3 591 dépannages remis dans ce laps de temps représentent une augmentation significative de 46%.

L’organisme a procédé à des achats massifs de conserves et de denrées périssables afin de répondre aux besoins.

Le soutien de la population et des partenaires est essentiel pour soulager la faim, mais aussi pour favoriser la recherche d’emploi, la réinsertion sociale, la santé physique et mentale, la réussite scolaire, l’harmonie familiale et la stabilité résidentielle des personnes moins privilégiées.