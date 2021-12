Confirmation d'un complexe de 4 terrains de baseball et début du chantier de la Fortissimo

Les projets d'investissement représenteront près de 88 millions $ dans le prochain plan triennal d'immobilisations (PTI) de Drummondville, soit une somme record, surtout en raison de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable. 36 millions $ y seront consacrés en 2022 pour débuter les travaux dès le printemps prochain comme annoncé au dernier conseil municipal.

Les contribuables n'auront cependant qu'a absorbé environ 40 % des dépenses globales relatives au PTI, soit 34,5 millions $

La majorité des investissements majeurs sont des projets d’infrastructures, notamment dans le milieu sportif.Un nouveau complexe de 4 terrains de baseball verra finalement le jour, dont un plus grand terrain. 2022 servira à confectionner les plans et devis du projet qui devrait se réaliser non loin de l'école secondaire La Poudrière.

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville :

"On pense qu'il est plus sain d'y aller avec un projet de 4 terrains pour désengorger nos terrains actuels, car c'est un sport qui connaît une hausse fulgurante et lorsqu'en deuxième phase nous allons rénover le Stade Jacques-Désautels, bien, ça va nous donner un endroit au goût du jour et qui pourra être utilisé par nos équipes élites."

TOUJOURS EN ATTENTE DE FINANCEMENT POUR LE CENTRE MARCEL-DIONNE

Le projet de rénovation du Centre Marcel-Dionne ne s'y retrouve pas, car la Ville travaille toujours pour obtenir le financement des autres paliers gouvernementaux alors que l'option de rénover l'actuel aréna semble préférée à l'idée évoquée par l'ancien maire, soit d'en construire un nouveau près du Centrexpo Cogeco.

Gracieuseté

Une étude sera aussi faite pour analyser la faisabilité du prolongement de la Promenade Rivia jusqu'au secteur St-Joachim, autant pour un volet piétonnier qu'une piste cyclable.

INVESTISSEMENT SUR LES ROUTES

12,3 millions $ sont prévus pour les divers projets de pavage et aussi de remplacements d'infrastructures souterraines, notamment le prolongement des travaux sur le boulevard Allard.

La liste des projets détaillés sera dévoilée ultérieurement, mais la Ville a déjà annoncé un montant important pour la réfection de la Place Bonneville.

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE

6,3 millions $ seront notamment consacrés pour le début des travaux pour le développement du projet d'écoquartier sur le site de l'ancienne Fortissimo.Une partie du montant servira à aménager une maison de projet sur place, mais aussi pour la création des rues et des infrastructures de base du vaste projet de plusieurs dizaines de millions $ qui comprendra des immeubles locatifs avec des commerces en plus d'espaces verts et d'un aménagement près de la rivière St-François.

900 000 $ sont aussi réservés pour d'autres projets, notamment la bonification du musée à ciel ouvert, l'ajout d'un parc entre la bibliothèque et la rue Lindsay en plus d'un parcours de mini-golf temporaire sur la patinoire réfrigérée qui sera accessible l'été.

La Ville travaille également à l'élaboration d'un nouvel événement pour combler le manque depuis la fin du Mondial des Cultures. On évoque un Festival de la culture Web qui se tiendrait au centre-ville.

Aucune somme n'est toutefois prévue pour le projet de nouvelle salle de spectacle de type cabaret au centre-ville. La Ville attend la nouvelle proposition de la Maison des arts Desjardins dans le dossier.

AUTRES PROJETS

- Lancement officiel du service 311 qui deviendra le guichet unique pour avoir accès à tous les services municipaux ou gérer par la Ville

- La Ville entreprendra également les démarches pour la création d'un nouveau parc industriel qui se développera sur 10 ans. Il ne s'agirait toutefois pas du projet évoqué dans les derniers mois dans le secteur St-Charles, près de l'autoroute 20 et du boulevard Foucault.

- 400 000 $ sont aussi réservés pour le budget participatif qui sera divisé dorénavant divisé par quartier

- 2,1 millions $ serviront aussi à la préparation du site pour l'éventuelle nouvelle école secondaire près du parc Boisbriand dans le secteur St-Nicéphore

- Un deuxième parc sera aussi aménagé dans le secteur du Vigneron au coût de 500 000 $ alors qu'un nouveau chalet sera aussi ajouté au parc Bellevue