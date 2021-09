Conservateurs : un contrat pour les gens du grand Drummond

Candidate conservatrice dans Drummond, Nathalie Clermont s'engage dans un contrat avec les Drummondvillois.

Le contrat à plusieurs objectifs, dont la relance et la diversification de l'économie, la modernisation des infrastructures de transports et la création d'emploi.

L'objectif de Mme Clermont est aussi de s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre et de protéger la gestion de l'offre.

" Depuis longtemps, les libéraux et le Bloc ont laissé tomber les régions du Québec. Avec notre Plan de rétablissement du Canada, et nos Contrats régionaux, on va agir pour des régions fortes comme ici dans le Centre-du-Québec. Les régions méritent un gouvernement fédéral qui les écoute, qui les respecte et qui pense à leur développement économique, culturel et social. C'est plus que des promesses en l'air, c'est un contrat avec notre région, une feuille de route vers la reprise économique."

Parmi les promesses de la candidate conservatrice, on retrouve le doublement des voies de l'autoroute 55 entre Saint-Albert et le pont Laviolette et le lancement des travaux, dès un premier mandant, concernant le projet de plaque tournante (HUB) de VIA Rail dans Drummond.

Mme Clermont veut aussi la construction d'une infrastructure numérique pour connecter l'ensemble de Drummond à internet haute vitesse d'ici 2025.