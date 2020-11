Contexte particulier pour la vaccination contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière bat son plein dans Drummond dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19.

Le vaccin est accessible sur rendez-vous seulement dans les cliniques médicales ou les pharmacies.

Il est recommandé pour les personnes plus à risques, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées de 75 ans et plus en plus des travailleurs de la santé ainsi que les aidants naturels.

Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin spécialiste à la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle au CIUSSS-MCQ, explique une certaine confusion qui règne cette année :

Gracieuseté - CIUSSS-MCQ (archives)

"C'est certain que dans ce vaccin, il n'y a rien qui va protéger spécifiquement contre la COVID-19, mais il faut comprendre que ce sont les mêmes personnes qui sont susceptibles à avoir des complications pour le coronavirus et l'influenza. Nous croyons qu'il est important de mettre toutes les chances de son bord en plus de diminuer la pression sur le système hospitalier."

GRIPPE MOINS VIRULENTE CETTE ANNÉE ?

La grippe est d'ailleurs "moins forte cette année", car les experts en Santé publique ont observé une moins grande virulence dans l'hémisphère Sud en raison des mesures sanitaires appliquées depuis des mois en raison de la pandémie de coronavirus.

La vaccination contre l'influenza se poursuivra dans les prochaines semaines et peut s'étirer dans le temps en fonction de la virulence de la souche de cette année.