Contrebande de tabac ; 1M$ d'amendes pour un Drummondvillois

Un Drummondvillois doit verser 1M$ d'amendes pour de la contrebande de tabac.

Serge Rolland a été condamné par Revenu Québec à la suite d'une opération de la Sûreté du Québec.

En novembre 2017 et en mars 2018, des policiers ont effectués des perquisitions au domicile de M. Rolland. Les policiers ont aussi fouillé 2 véhicules et 2 garages lui appartenant. Au total, ils ont saisi plus de 27 000 cigarettes de contrebande.

La preuve a également permis de démontrer que M. Rolland avait vendu ou livré plus de 7,28 millions de cigarettes de contrebande entre mars 2016 et mars 2018.

La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la saisie des 2 véhicules appartenant au contrevenant.