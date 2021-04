Contrebande de tabac : perquisitions sur la rue Manseau à Drummondville

Une série de perquisitions pour de la contrebande de tabac ont été menées dans une résidence du 87 de la rue Manseau à Drummondville, non loin du Marché Public.

Selon le Vingt 55, plusieurs sacs de tabac non estampillés et une quantité importante de cigarettes ont été saisis en plus de trois véhicules ainsi que des documents et des cellulaires.

Les policiers ont également interpelé l'occupant des lieux qui est soupçonné d'être relié à la vente et la contrebande de tabac. L'enquête de poursuit alors que des accusations relatives à la Loi concernant l’impôt sur le tabac pourraient être déposées contre l'individu.