Coronavirus : la CCID invite les entreprises à se doter d'un plan

La Chambre de commerce et d'industrie Drummond interpelle ses membres en prévision d'une possible pandémie du COVID-19 au Québec.

Le regroupement ne veut pas être alarmiste, mais souhaite que les entreprises du grand Drummond soient prévoyantes.

La CCID demande ainsi aux entreprises de prévoir un plan de ralentissement économique en prévision de l'arrivée du coronavirus. Le but de ce plan est d'éviter le plus de dommage possible à l'échelle de l'économie locale. La CCID est d'avis qu'il vaut mieux prévenir que de guérir.

La CCID se veut d'ailleurs rassurante en mentionnant que cet appel à la vigilance n'est pas un cri d'urgence, mais un rappel de saine gestion entrepreneuriale.

Des entreprises du grand Drummond vivent des problèmes d'approvisionnement depuis la mise en quarantaine de la Chine. Certaines d'entre elles font aussi face à des dates de livraison incertaines avec des fournisseurs et des partenaires des États-Unis.