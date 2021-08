Coupe de revenu pour les aînés centricois qui ont touché la PCU

La coupure du supplément de revenu garanti (SRG) fait gronder la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. L'organisme et d'autres partenaires réclament des actions urgentes du gouvernement fédéral dans le dossier.

Plusieurs personnes aînées de la région ont vécu cette coupure parce qu’elles ont reçu de la PCU l’an dernier. Ces aînés qui travaillent à temps partiel avaient fait une demande de PCU après avoir perdu leur emploi durant la pandémie. Certaines personnes ayant été refusés sur le programme de la PCU ont quand même vu leur supplément de revenu garanti être coupé.

Pour plusieurs qui reçoivent quand même un soutien, le montant mensuel reçu est moindre que celui de l’aide sociale et ils doivent dorénavant payer leurs médicaments.

Le seul recours est un recalcul sur la base du revenu de l’année en cours, mais il est seulement autorisé pour ceux qui ont eu la PCU via Service Canada et non via l’Agence du revenu du Canada. Les délais sont aussi plus long que les 4 mois habituels.