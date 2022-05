Le mouvement Courir d'amour de Marie-Elen Dubé a dépassé ses objectifs à plusieurs niveaux. La résidente de Sainte-Brigitte-des-Saults va courir le premier marathon de Drummondville, ce dimanche, à la Course Des Chênes-toi. Elle le fera en hommage à son conjoint Patrick Fréchette décédé en octobre dernier des suites d'une leucémie aïgue.

Elle a lancé une campagne de financement visant à acheter des fauteuils pour les patients de l'étage d'hématooncologie de l'hôpital de Trois-Rivières qui a traité son conjoint.

L'objectif était d'amasser 15 000 $ alors que la récolte a déjà était doublé au dernier bilan. Chaque kilomètre de la course de Marie-Elen sera dédié aux donneurs qui sont autant des particuliers que des entreprises.

Elle affirme avoir vécu une préparation tumultueuse à l'événement, mais ce projet l'aura aidé à travers son deuil. Elle se concentre beaucoup sur les derniers moments de la course.

"Je sais que ça va être très émotif puis je sais que Patrick va m'accompagner surtout dans les 200 derniers mètres. J'ai fait faire une pancarte avec une photo de nous deux et je ferai le dernier sprint avec lui. (...) C'est sûr que je braille au fil d'arrivée et si ce n'est pas le cas, c'est parce que je serai trop épuisé ! Il y aura cependant plein de personnes présentes qui m'ont épaulé depuis octobre dernier et tout ça va me porter. "