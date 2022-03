Une résidente de Sainte-Brigitte-des-Saults va courir le marathon de Drummondville en mémoire de son amoureux. Marie-Elen Dubé a décidé de rendre hommage à Patrick Fréchette, son conjoint qui est décédé de la leucémie en octobre dernier.

La maladie l'a emporté rapidement alors qu'il a reçu le diagnostic en mars 2021.

"Le jour de son hospitalisation, on a appris que Patrick avait la leucémie. Il était seulement fatigué jusqu'à une semaine avant le diagnostic. Çela a été vraiment vite alors qu'il faut dire qu'il avait une bonne capacité physique, c'est possiblement pour ça que ce fut un peu plus long à déceler." - Marie-Elen Dubé

Il a ensuite subi des traitements de chimiothérapie pendant quelques mois, reçu une greffe de cellule-souche de la part d'un donneur à l'international et finalement décédé des complications de cette greffe, ce qui est assez rare.

Marie-Elen Dubé - Facebook

Marie-Elen a donc lancé une campagne de levée de fonds visant à acheter des fauteuils pour les patients de l’étage d’hémato-oncologie de l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières (CHAUR), le lieu où Patrick recevait ses traitements comme tous les autres patients du grand Drummond qui souffrent de cette maladie.

COURIR D'AMOUR

Elle va courir ainsi son premier marathon.

"Comme durant un marathon, y'a desfois que je frappe un mur encore (...). J'avais besoin de ce défi-là pour m'accrocher à quelque chose. Je sais que Patrick, c'est ça qu'il voudrait pour moi. (...) Je le fais aussi pour l'honorer parce qu'il m'aimait tellement et c'est aussi une façon de me donner de l'amour en faisant ce défi-là !" - Marie-Elen Dubé

Marie-Elen Dubé - Facebook

L'objectif de la campagne est fixé à 15 000 $ alors que les plus gros dons seront affichés durant la course. Marie-Elen a créé la page "Courir d'amour - À la mémoire de Patrick au profit de l'étage d'hémato-onco" sur laquelle les liens pour effectuer des dons se retrouvent en plus de plusieurs photos et vidéos.

Le marathon de Drummondville se tiendra durant la Course Des Chênes-toi Bourret le 22 mai prochain.