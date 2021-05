Cours suspendus cet avant-midi dans les écoles de Drummond

Le milieu de l'éducation de Drummond est en grève. Les professionnels de l'éducation du grand Drummond sont en grève jusqu'à midi aujourd'hui (mercredi).

Les demandes pour l'amélioration des conditions de travail sont grandes tout comme celles reliées à une meilleure reconnaissance salariale. Les professionnels de l'éducation seront présents, en ligne de piquetage, devant certaines écoles. Les professionnels de l'éducation sont présents dans différentes catégories d'emplois dans les secteurs administratif, pédagogique et les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

COURS SUSPENDUS EN AVANT-MIDI

Cela dit, le Centre de services scolaire des Chênes a suspendu les cours pour l'avant-midi dans toutes les écoles et tous les centres de formation. Le retour à l'école se fera pour la première période de l'après-midi. Les parents devront assurer le déplacement de leur enfant. Le transport scolaire reprendra à la fin des classes, pour le retour à la maison.

Le CSS des Chênes précise aussi que les services de garde sont fermés en avant-midi et rouvriront en fin de journée. Les brigadiers scolaires seront en fonction, aux heures habituelles, en début d'après-midi.

GRÈVE DE 3 JOURS AU CÉGEP

Une grève de 3 jours du personnel de soutien s'amorce aujourd'hui (mercredi) au Cégep de Drummondville.

Les syndiqués se disent exaspérés par le blocage des négociations avec le gouvernement du Québec. Ils affirment que la partie patronale a déposé des demandes de reculs dans leurs conditions de travail. Les questions touchant le salaire et la précarité d'emploi sont aussi au coeur du conflit.

Les syndicats affiliés FEESP-CNS représentant le personnel de soutien des cégeps ont en main un mandat pour 5 jours de débrayage.

La Fédération des employés(es) des services publics CSN représente plus de 6 300 personnes dans 34 établissements collégiaux.

Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés.