COVID-19 : 1 seul nouveau cas et plusieurs dépistages mobiles

Seulement 1 nouveau cas de COVID-19 a été répertorié dans le grand Drummond durant depuis vendredi dernier.

3 autres nouveaux cas se sont aussi ajoutés au bilan de la MRC, mais il s'agit de cas réattribués lors des travaux de mise à jour du système informatique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces 4 cas sont tous situés à Drummondville.

345 personnes ont donc été infectées sur le territoire depuis le début de la pandémie, mais avec un taux de guérison à plus de 90 %.

On ne rapporte maintenant que 21 cas actifs dans toute la région sociosanitaire.

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec rapporte maintenant 1892 personnes rétablies et une seule personne hospitalisée en raison du coronavirus.

PLUS DE TESTS MOBILES À DRUMMONDVILLE

Par ailleurs, près de 1 500 tests de dépistages de la COVID-19 ont été faits à Drummondville dans les 16 derniers jours.

THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec dénombre 1 448 tests de dépistages de la maladie entre le 1er et le 16 août 2020. Du nombre, 1 090 personnes ont demandé un test de dépistage via la clinique désignée à Drummondville.

La clinique mobile sans rendez-vous a pour sa part attiré 358 personnes en 7 jours d'activités (6-7 août et du 10 au 14 août 2020).

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Média Drummondville